Braderie de confiseries pour le cinéma Le Rivoli à Carpentras 

Déstockage en effet de toutes les friandises et confiseries de la salle de cinéma carpentrassienne. Le Rivoli comme ses confrères vit mal sa fermeture et chaque mois espère une éclaircie dans les mesures sanitaires concernant les cinémas.

Du coup pour ne pas jeter le stock de confiseries à commencer par le popcorn et les chocolats, tous les paquets et sachets ont été vendus à un voire deux euros pièce ce mercredi après-midi. Avertis par internet , les habitués du lieux étaient venus en nombre . L'occasion aussi d'ouvrir son cinéma et de les revoir pour la responsable du Rivoli, Florence Passalacqua : "Le but était à la fois d'écouler les stocks, de ne pas gaspiller et aussi l'occasion d'ouvrir le lieu, de revoir les clients, d'échanger".

L'impatience de pouvoir à nouveau projeter les films

Et ça nous fait très plaisir de revivre ces moments quand on s'est aperçu que, encore une fois, l'horizon reculait. En fait, chaque mois, on imagine que l'ouverture est pour le mois suivant. En fait, non. Et la situation sanitaire ne nous laisse pas augurer une reprise rapide. Il faut savoir que la période la plus importante pour les salles de cinéma, c'est du 1er octobre au 30 avril. Donc on a attaqué la saison d'hiver avec un stock très conséquent.

Une occasion de revoir les spectateurs habitués

En janvier, on a déstocké une partie en donnant à des associations la confiserie qui aurait été vite périmée. Et puis, on espérait ouvrir en février, puis en mars. Donc on s'est dit bien là, c'est vraiment l'occasion de réouvrir. Mais pour dire de revoir les clients, de déstocker, c'est important mais aussi pour se retrouver. C'était vraiment l'occasion avec toutes les bonnes choses que vendent les cinémas : du chocolat, des popcorns, des sachets de bonbons, les sucettes, les choses classiques que l'on trouve dans les cinémas."