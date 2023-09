Braderie de Lille : 4.000 objets ont été saisis par les douanes

La Braderie de Lille est connue pour ses tas de moules, les douanes ont aussi de quoi faire des tas d'objets saisis. Chaque année, les agents des douanes contrôlent les stands de la Braderie. Cette année, la Direction Régionale des Douanes de Lille a mobilisé 80 agents.

Plus de 4.000 articles saisis pour une valeur marchande d'environ 107.500 euros

Une quarantaine d'agents des douanes ont sillonné, en civil, les allées de la braderie chaque jour à la recherche de marchandises illégales. Sur les 82 stands et points de vente contrôlés, 24 verbalisations ont été dressées. Plus de 4.000 objets ont été saisis, représentant une valeur de totale de 107 500 € sur le marché authentique. Tous ces objets devraient être détruit dans les jours à venir.

Dans le local des douanes, on peut voir des dizaines et des dizaines de sacs remplis de chaussures, de vêtements imitant les plus grandes marques de sport et de luxe. Les agents des douanes ont également mis la main sur des cosmétiques, des bijoux, des parfums et des cigarettes.

De nombreuses chaussures ont été saisies par les agents des douanes - Direction des Douanes (document remis)

Cette année, le monde des mangas était à l'honneur des objets contrefaits. Les agents ont saisis de nombreuses figurines et affiches de la série One Piece et Naruto. Il y a également des faux airpods, imitant les écouteurs de la marque Apple.

Sur certains stands, des figurines et des affiches de mangas contrefaits - Direction des Douanes

Cette année, les agents des douanes ont mis la main sur 208 ouvrages d'ivoire. Sur les étals de la braderie : des couteaux, des figurines et des statuettes en ivoire. "Des objets interdits au titre de la Convention de Washington, relative au commerce international des espèces protégée", rappellent les douanes.