Brantôme : deux mineurs de 13 et 16 ans interpellés après trois cambriolages

Brantôme, France

Ils n'ont que 13 et 16 ans et sûrement pas l'âge de raison. Deux mineurs ont fini chez les gendarmes pour une série de trois vols et cambriolages commis dans la région de Brantôme de mai à juin. Le premier de ces cambriolages, le 15 mai, a été commis entre midi et deux, à l heure du repas. Les propriétaires de la maison étaient sortis déjeuner. Les deux jeunes sont repartis avec une tablette. Le deuxième cambriolage, plus spectaculaire, a été commis dans la nuit du 25 au 26 mai chez des particuliers. Ils sont entrés dans le garage par effraction et sont repartis avec une voiture. Ils ne sont pas allés bien loin. Elle a été retrouvée accidentée.Enfin le dernier vol a été commis dans la nuit du 4 au 5 juin dans l'atelier d'un électricien. Ils lui ont volé du matériel. La liste s’arrête là pour ces délinquants en herbe qui ont été entendus par les gendarmes les 20 et 21 juillet et devront s expliquer devant un magistrat pour mineur le 10 septembre prochain.