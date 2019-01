Braquage à Bourg-lès-Valence : 3 mineurs interpellés

Armés, ces trois garçons ont attaqué un bureau de tabac samedi dernier. Ils ont réussi à s'emparer de 2300 euros et de paquets de cigarettes. Deux d'entre eux ont été arrêtés peu après. Le troisième ce lundi matin .

Ils pensaient sans doute être tranquilles alors que les forces de l'ordre étaient occupées sur la manifestation des gilets jaunes à Valence... Trois jeunes de 15, 16 et 17 ans ont attaqué un bureau de tabac samedi 26 janvier, rue Mozart, à Bourg-lès-Valence. Vers 15 heures 50, deux d'entre eux, le visage masqué par des capuches et des foulards, ont menacé le buraliste avec un pistolet d'alarme avant de s'emparer de 2300 euros et de paquets de cigarettes.

Interpellés après une course-poursuite

Les braqueurs ont réussi à prendre la fuite mais un témoin a signalé la présence d'un troisième garçon qui les attendait à l'extérieur . Prévenus, les policiers de la Brigade Anti-Criminalité les ont retrouvés peu après alors qu'ils se partageaient le butin. Deux des suspects ont été interpellés au terme d'une course poursuite. L'argent, des paquets de cigarette et le pistolet d'alarme ayant servi au braquage ont été retrouvés. Le troisième suspect, qui avait réussi à disparaître, a été arrêté ce lundi matin.