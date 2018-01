Clermont-ferrand : les braqueurs ligotent le personnel et s’enfuient avec le butin

Par Jean-Pierre de Mongelas, France Bleu Pays d'Auvergne

Un tabac-presse-loto du quartier Saint Jacques à Clermont-Ferrand a été la cible mercredi soir d’un braquage. La gérante et la vendeuse ont été ligotées et menacées avec une arme de poing. Les malfaiteurs ont dérobé le tiroir-caisse et des cartouches de cigarettes.