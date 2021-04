Braquage à la boulangerie "Marie Blachère" à Horbourg-Wihr : cinq personnes présentées à un juge

Après le braquage à main armée le 12 mars dernier, de la boulangerie "Marie Blachère" à Horbourg-Wihr. Deux individus armés, cagoulés et gantés s'étaient fait remettre le contenu d'une des caisses. Ils avaient enfermé sur place 6 salariés encore présents sur les lieux.

Ils avaient pris la fuite à pied, avant de monter à bord d'un véhicule Citroën Xsara Picasso qui a été retrouvé brûlé deux jours plus tard à Bergheim. Un appel à témoins avait été lancé.

Cinq personnes présentées à un juge

Cinq personnes sont présentés à la justice et sont sérieusement impliquée dans les faits, certains reconnaissent leur participation et mettent en cause leurs comparses. Le parquet a demandé leur mise en examen et leur placement en détention provisoire, a indiqué la procureure de la République de Colmar, Catherine Sorita-Minard. Ils ont tous des antécédents judiciaires.

Ce mardi, une vague d'interpellations et de perquisitions a eu lieu à l'issue de l'enquête minutieuse de la brigade de recherche de la gendarmerie de Colmar. Dix personnes : 7 hommes et 3 femmes avaient été interpellées et placées en garde à vue.