Un homme de 27 ans a été jugé lundi 30 août pour vol à main armée. Mardi 24 août, il a braqué une supérette à Juvigné, près de Ernée, à l'aide d'une arme, qui se révélera fausse. Il a été condamné à 2 ans et demi de prison ferme.

Braquage à main armée d'une supérette à Juvigné : le malfaiteur condamné à deux ans et demi de prison ferme

La patronne de la supérette a vécu quelques minutes d'angoisse mardi 24 août. En début d'après-midi, un homme entre et se présente devant la caisse, pendant qu'elle lit le journal, sans trop lui prêter attention. Quand il lui demande les recettes du jour, elle croit à une blague. Jusqu'à ce qu'elle voit le pistolet dans la main de son agresseur. Le braqueur passe alors derrière la caisse et il menace la patronne. Il point l'arme à quelques centimètres de sa tête seulement.

"Je ne pensais pas vous faire de mal"

Depuis le patron de l'établissement est un homme brisé. Il témoigne à la barre ce lundi 30 août. "Je ne dors plus, j'y pense tout le temps." Sa femme, qui a été agressée donc, fait des crises d'angoisse. Dans le box, le malfaiteur s'excuse. "Je ne pensais pas vous faire autant de mal", dit-il. "Mais vous croyez qu'on ressent quoi après ça monsieur ?", rétorque la présidente du tribunal.

Mais monsieur, le RSA ça ne tombe pas comme ça - la présidente du tribunal

Les raisons de son acte restent assez floues pour le tribunal. Le délinquant explique que s'il est passé à l'acte, c'est parce qu'il devait payer son loyer. Il a enchaîné les intérim mais il ne travaille plus depuis des mois. En plus, il n'a pas renouvelé sa demande de RSA. Depuis trois mois, il ne touche plus d'argent. "Mais monsieur, le RSA ça ne tombe pas comme ça", interpelle la présidente du tribunal.

Pourtant, un CDI lui a été proposé mais la paie de 1 200 euros ne lui convenait pas. "Je ne sais pas si beaucoup auraient cracher sur un CDI", poursuit elle, ne croyant pas un mot de cette version. Selon elle, ce serait plutôt son addiction à l’héroïne qui l'aurait poussé à commettre ce vol. "Si c'était pour de la drogue, je l'aurai achetée tout de suite, je n'aurai pas jeté l'argent dans une poubelle à Juvigné", répond-t-il. Le butin 900 euros n'a jamais été retrouvé.