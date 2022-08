Un braquage au restaurant Holly's Diner à Saran

C'est une information France Bleu Orléans, le restaurant le Holly's Diner, situé dans la zone commerciale de Cap Saran, a été l'objet ce lundi 15 août d'un braquage à main armée. Trois hommes ont fait irruption dans l'établissement à l'heure de la fermeture. Ils se sont emparés du coffre-fort avant de prendre la fuite. Il n' y a pas eu de blessés.

Vol du coffre-fort

Les trois hommes ont fait irruption aux alentours de minuit à l’arrière du restaurant par les cuisines de l’établissement. Les trois hommes étaient cagoulés et l'un d'entre eux était selon nos informations armé d’un fusil. Comme s’il connaissait les lieux, le braqueur armé s’est alors dirigé seul vers le premier étage pour s’emparer dans une pièce d’un coffre-fort avec qui il est reparti physiquement. A l’intérieur, il y avait aux environs de 5.000 euros en petite coupure, la recette en liquide du week-end du 15 août. Les braqueurs ont laissé sur place les chèques et les tickets restaurants.

Quatre employés encore dans le restaurant

Le restaurant était fermé, il n’y avait plus de clients à l’intérieur. Seuls étaient encore présents quatre employés, "deux serveurs et deux cuisiniers" comme nous a indiqué la directrice du Holly’s Diner qui n’a pas souhaité s’exprimer pour les raisons de l’enquête mais qui nous a tout de même confié qu’ils étaient "tous sous le choc", l’une d’entre elle n’a pu venir travailler ce mardi. Les trois malfaiteurs sont repartis à bord d’un véhicule. Le restaurant n’a pas de caméras vidéo à l’extérieur, en revanche les enquêteurs de la police judiciaire vont peut-être pouvoir tirer profit de la nombreuse vidéo-surveillance installée dans les allées et les parkings de Cap Saran.