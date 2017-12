Pommard, France

Il était entre 9h15 et 9h20 ce samedi 30 décembre quand le braquage a eu lieu. Deux individus, avec une cagoule et des gants, se sont introduits dans l'agence postale de Pommard (Côte-d'Or) et se sont fait remettre le contenu d'un coffre. L'un des deux malfaiteurs portait un couteau. Les suspects ont ensuite pris la fuite. Pour l'instant, impossible de savoir quelle direction ils ont pris et si ils se sont enfuis en voiture. On ignore également le montant du préjudice.

La gendarmerie a décidé de lancer un appel à témoins : toute personne ayant vu ces deux hommes, près du bureau de poste sont invitées à contacter la gendarmerie en appelant le 17 ou le 03 80 25 98 00.