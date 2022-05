Braquage à Seyssinet-Pariset : "L'homme tout de suite soulève son t-shirt et saisit une arme"

Que s'est-il passé précisément vendredi après-midi dans une station-service de l'avenue de la République à Seyssinet-Pariset, dans un quartier résidentiel réputé calme? Un peu plus de 48h après les faits, on commence à y voir un peu plus clair.

Tout commence aux alentours de 17h ce 27 mai avec une tentative de vol à main armée dans une station-service qui fait aussi office de supérette. Le braqueur tire un coup de feu à l'intérieur du commerce, ce que l'enquête de l'IGGN (Inspection générale de la gendarmerie nationale) a permis de confirmer, a indiqué le Procureur de la République de Grenoble Éric Vaillant. Heureusement le tir ne touche pas la caissière alors présente. On apprendra par la suite que le suspect est un homme de 63 ans et que c'est un voisin de la station-service où il vient régulièrement acheter de l'alcool.

Gendarme en patrouille

"Mon client est en patrouille et il est requis par des gens qui sont aux abords d'une station-service, explique Maître Laurent-Franck Lienard, l'avocat du gendarme qui a tiré. Il sent le danger dans la voix des gens, poursuit-il. Un requérant lui dit 'attention il est armé!' et lui montre un homme en t-shirt blanc. Et quand il s’approche de cet homme il lui dit 'Monsieur : gendarmerie, ne bougez pas, arrêtez-vous', et l’homme tout de suite soulève son t-shirt et saisit une arme."

L'avocat explique que "pour ne pas laisser le temps à cet homme de sortir son arme et de tirer sur les militaires de la gendarmerie, il décide de lui-même de sortir son arme de service et d'appliquer un tir. Et ensuite à plusieurs reprises, il va donner des injonctions, il va essayer de faire stopper cette manœuvre folle de la part de cet individu qui voulait sortir son arme. Il n'y arrivera pas donc il faudra qu'il tire plusieurs fois, et l'homme finira par être mis hors d'état de nuire." Toujours selon le récit du militaire rapporté par Maître Lienard, le suspect "n'a prononcé aucune parole" face aux injonctions.

Laissé libre à l'issue de sa garde à vue

Le gendarme a donc livré sa version des faits au cours de sa garde à vue. Une garde à vue levée ce samedi après-midi "à l'issue de la remise en situation sur les lieux" a précisé le procureur Éric Vaillant qui souligne par ailleurs que "ces enquêtes judiciaires sont automatiques quand il y a un usage des armes par un policier ou gendarme".

Laurent-Franck Lienard explique de son côté que la garde à vue est une procédure "classique" dans ce genre de cas - un tir mortel par un gendarme. "Aucune charge ne pèse contre lui à ce stade : ses déclarations sont conformes aux éléments objectifs du dossier et conformes aux vidéos. Il n'y a donc aucune difficulté à ce stade pour dire que le tir est légitime", conclut l'avocat.

Vidéos

Concernant les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, le Procureur de la République avait mentionné leur existence ce samedi en précisant qu'elles étaient "incomplètes" et ne permettaient "pas de se faire une opinion sûre de la réalité de la totalité de la scène." Ce dimanche le magistrat invitait les personnes qui disposent de vidéos "à les communiquer via la plateforme de signalement de l’IGGN (avec le mot clé SEYSSINET) ou la gendarmerie la plus proche".