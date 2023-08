Braquage au Carrefour City du Mans : "il y avait beaucoup de sang"

Un braquage dans le supermarché Carrefour City de la place Gambetta, dans le quartier Libération-Saint Pavin au Mans a eu lieu ce mercredi matin. Il aurait été commis par un homme. Une employée et un responsable ont été blessés, ce dernier au thorax par le couteau utilisé par le braqueur. Aucune information sur l'état de santé des victimes n'a été délivrée pour le moment.

L'information a été révélée par Le Maine Libre. Aucun élément n'est confirmé par la police ou le parquet à cette heure-ci. Selon les informations recueillies par France Bleu Maine, ils sont trois dans le magasin ce mercredi matin. Un jeune homme rentre, il achète quelques bricoles : une bouteille d'eau et un paquet de brioche. Le ton monte avec le responsable : l'homme d'environ 20 ans croit qu'il a été traité de voleur. Il se dirige finalement vers la caisse.

Braquage au couteau

Au moment de payer, il sort un couteau et le place sous la gorge de la caissière. La jeune femme d'une petite vingtaine d'années, "une brunette, petite et fluette" selon les résidents du quartier, se trouve obligée de sortir la caisse. Il n'y a pas beaucoup d'argent.

Le responsable du magasin intervient et rattrape le jeune homme, qui lui plante alors son couteau près du cœur. "Il y avait beaucoup de sang", décrivent les passants, voisins du supermarché. C'est alors le "branle-bas de combat" des secours et forces de l'ordre, raconte-t-on. Des motards, des voitures de la police municipale et nationale arrivent. Deux ambulances des pompiers aussi. La caissière et le responsable ont été pris en charge. Le Carrefour City a ce mercredi après-midi le rideau fermé : "Fermeture exceptionnelle ce mercredi 16 août", lit-on sur la devanture.

Plus d'informations à venir.