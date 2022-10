Braquages d'horlogeries de luxe en Suisse : 14 suspects interpellés entre Lyon et Saint-Étienne

C'est une nouvelle étape de cette enquête sur deux braquages d'horlogeries de luxe en Suisse : 14 français ont été interpellés entre Lyon et Saint-Étienne lundi dernier, le 10 octobre. Nous l'apprenons aujourd'hui. Et sept de ces suspects vont être présentés à juge d'instruction entre aujourd'hui vendredi et mardi prochain en vue d'une éventuelle mise en examen. Les sept autres personnes ont été relâchées sans poursuite à ce stade.

ⓘ Publicité

Ces 14 français sont soupçonnés d'avoir commis ou d'avoir aidé à préparer deux braquages. Et les enquêteurs cherchent en ce moment à identifier de nouveaux complices dans cette affaire qui a démarré il y a près d'un an. Un premier braquage s'est déroulé le 3 novembre 2021 à Bassecourt, dans le Jura Suisse. Six personnes ont réussi à repartir avec 70 kilos de métaux précieux, dont 60 kilos d'or, dans des valises. Elles avaient également volé deux montres de la marque de luxe Purnell d'une valeur d'un million d'euros chacune. Ces montres étaient destinées aux lauréats du Ballon d'or 2021 qui allait être décerné deux semaines plus tard.

Prises d'otage des familles des directeurs d'usine

Le deuxième braquage s'est déroulé le 6 janvier 2022, dans le canton de Neuchâtel, toujours en Suisse. Cette fois les braqueurs avaient rassemblé 200 kilos d'or. Ils ont dû abandonner leur butin sur place lorsque l'alarme s'est déclenchée. Dans leur fuite en voiture, les deux cerveaux du commando avaient alors été arrêtés après des échanges de tirs avec des policiers.

Dans chacun de ces braquages, les suspects avaient pris en otage les familles des directeurs d'usine : à Bassecourt, il s'agissait du directeur de la société, sa femme et ses enfants de 8 et 11 ans. Dans le canton de Neuchâtel, c'était cette fois le fils du directeur de l'usine et sa femme enceinte de 7 mois.

"La Suisse est un eldorado pour les braqueurs français"

Autre élément fourni par les enquêteurs : une partie des armes utilisées lors de ces deux braquages sont issues d'un autre braquage, qui lui, a eu lieu dans une armurerie suisse en 2021.

Une source proche de l'affaire a expliqué que "la Suisse est un eldorado pour les braqueurs français", avec notamment "peu de police" et "énormément de richesses". Un des derniers coups de filet à la frontière franco-suisse remonte à octobre 2019. Huit braqueurs avaient été interpellés avec des explosifs et de nombreuses armes.