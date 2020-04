Un bureau de tabac du Havre a été braqué ce jeudi 23 avril 2020 en fin de journée. Les voleurs sont repartis avec plusieurs centaines d'euros et des cartouches de cigarettes. La police est à leur recherche.

Braquage d'un bureau de tabac au Havre : plusieurs centaines d'euros et des cartouches de cigarettes volés

Le patron du Jubilé était seul dans son bureau de tabac de la rue Joliot-Curie au Havre quand les deux braqueurs sont entrés ce jeudi 23 avril 2020, peu avant la fermeture, vers 19h40. Les deux hommes, le visage dissimulé, ont menacé le buraliste avec une matraque télescopique et une bombe lacrymogène. Ils sont passés derrière le comptoir pour prendre le contenu de la caisse et l'un d'eux est allé dans la réserve où sont stockées les cartouches de cigarettes.

En quittant les lieux, ils ont aspergé le patron de lacrymo. Celui-ci a malgré tout refusé l'assistance des pompiers quand les secours sont arrivés. La caisse du buraliste contenait plusieurs centaines d'euros et ils ont volé plusieurs cartouches de cigarettes. Une enquête est en cours. Les deux voleurs présumés n'ont pas encore été interpellés et la police scientifique et technique est intervenue dans le bureau de tabac.