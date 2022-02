Braquage d'un fourgon blindé à Châteauroux : deux demi-frères face aux Assises

Ils sont accusés d'une tentative de vol avec arme en 2013 à Châteauroux. Deux demi-frères sont jugés aux Assises jusqu'à mercredi, accusés d'avoir tenté de dévaliser un fourgon blindé devant la Caisse d'épargne du quartier Saint-Christophe. Ils étaient repartis sans rien. Les deux hommes risquent 20 ans de prison.

Deux frères aux caractères bien différents

Les deux demi-frères sont décrits par les différents intervenants -psychiatres, psychologues, et témoins - comme ayant des caractère bien différents. Le plus âgé, qui a 37 ans, est ancien consommateur d'héroïne et de cocaïne. "J'étais devenu un zombie" déclare l'accusé lors de l'une de ses auditions. Il dit avoir stoppé sa consommation en 2013, soit l'année où se sont déroulés les faits. Cet homme reconnaît son implication dans la tentative de vol à main armée, mais il affirme avoir suivi son petit frère, et ne pas être instigateur.

Le plus jeune, son cadet de deux ans, nie totalement avoir pris part à ce braquage du fourgon blindé. Il affirme avoir avoir été dénoncé par son aîné car ce dernier était jaloux de lui. Notamment des relations qu'il entretenait avec le reste de la famille, et en particulier avec leur père, décédé depuis. En effet, si le plus jeune a grandit avec la présence de ce père, le plus âgé ne l'a que très peu connu. L'aîné des deux demi-frères a très jeune quitté le cocon familial.

Deux accusés déjà connus de la justice

Les deux demi-frères ont en commun d'être déjà connu de la justice pour des vols. Le plus jeune compte ainsi une quinzaine de mentions à son casier judiciaire. Il a fait des allers-retours en prison depuis son adolescence, et se trouvait d'ailleurs en cavale au moment des faits qui lui sont reprochés devant la Cour d'Assises de l'Indre.

L'un des objectifs du procès qui vient de s'ouvrir au tribunal de Châteauroux sera de déterminer qui a fait quoi lors de cette tentative de vol à main armée. Pour le moment, chacun des deux demi-frères campe sur sa position.