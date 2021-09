Braquage d'une bijouterie à Paris place Vendôme : deux personnes ont été interpellées

Une bijouterie, place Vendôme à Paris, a été braquée mardi midi. Deux malfaiteurs ont pu être interpellés, six autres seraient en fuite et à cette heure toujours dans la nature.

Le braquage d'une bijouterie a eu lieu ce midi à Paris place Vendôme. Deux personnes ont été interpellées, indique la préfecture de police de Paris à France Bleu.

La police a été alertée par un appel téléphonique. Arrivés sur place, les policiers prennent en chasse deux scooters et une voiture avec trois personnes à bord.

La voiture est abandonnée rue du Cloître Saint-Merri (4e arrondissement). Un policier tire et blesse l'un des hommes avant de l'interpeller. Une autre personne s'enfuit dans le Forum des Halles avant d'être elle-aussi arrêtée.

On ne connait pas le montant du butin et on ne sait pas s'il a été retrouvé.

Selon la chaîne de télévision BFM, les enquêteurs seraient sur la piste d'au moins six autres malfaiteurs.

D'autres informations à suivre.