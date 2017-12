Braquage d'une horlogerie de luxe à Paris en mai 2017 : cinq personnes ont été interpellées

Cinq hommes âgés de 20 à 46 ans ont été arrêtés dimanche et lundi dans l'enquête sur l'attaque en mai 2017 d'une horlogerie de luxe près de l'avenue des Champs-Elysées à Paris, indique une source policière.

La Brigade de répression du banditisme de la police judiciaire parisienne a interpellé quatre suspects en Seine-Saint-Denis. Le cinquième, détenu dans le cadre d'une autre enquête sur un hold-up, a été sorti lundi de la maison d'arrêt de Nanterre, a précisé une source policière.

Le butin avait été estimé à plusieurs centaines de milliers d'euros

Le 9 mai 2017, deux hommes armés avaient étaient entrés dans l'horlogerie peu après son ouverture. L'un des deux malfaiteurs s'était fait remettre plusieurs montres de luxe, et il avait frappé l'un des employés à la tête.

Les deux agresseurs avaient pris la fuite, avec un butin estimé à "plusieurs centaines de milliers d'euros".

Un passant avait filmé la scène

La fuite des malfaiteurs avaient été filmée par un passant. Sur la vidéo on voit un homme avec une cagoule et un long manteau qui sort de la bijouterie. Il est poursuivi par un employé qui tente de l'attraper. Le malfaiteur enfourche une moto qui l'attendait à quelques mètres de la bijouterie et s'enfuit.