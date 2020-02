Braquage d'une salle de jeux en Sarre : deux individus recherchés

La Police sarroise est à la recherche de deux individus auteurs du braquage d'une salle de jeux à Grande-Rosselle, tout près de la frontière.

Braquage en français

Selon le communiqué des policiers allemands, le vol a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi, vers 1h40, dans un casino de la rue "Am Bahnhof".

Le braquage a eu lieu à quelques mètres de la frontière franco-allemande - GoogleMap

Deux individus, cagoulé et munis d'une arme à feu chacun, ont menacé deux employés de l'établissement, un homme de 24 ans et une femme de 26 ans, tout deux français. Les malfaiteurs leur ont demandé en français de leur remettre le contenu de la caisse dans un sac plastique.

Fuite vers la France

Une fois l'argent dérobé (la somme n'a pas été communiquée), les braqueurs se sont enfuis "dans la forêt voisine en direction de la France".

La Police diffuse également un signalement des individus recherchés et qui étaient entièrement vêtus de noir avec gants et cagoule : le premier mesurerait entre 1,85 et 1,90 m et serait de forme mince. Le second, environ 1,80 m de hauteur, forme élancée.

Les informations sont à transmettre à la police de Völklingen (+0049 068982020)