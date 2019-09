Braquage d'une société d'orfèvrerie près de Besançon : deux suspects activement recherchés

Besançon, France

Deux suspects originaires de la région de Besançon sont toujours activement recherchés, après le braquage de la société d'orfèvrerie Frank et Person, à Châtillon-le-Duc vendredi 4 mai 2019. Un coup de filet a été mené dans cette enquête ces jeudi et vendredi, d'après la Juridiction Interrégionale spécialisée (JIRS) de Nancy, dans un communiqué. Cinq suspects ont été arrêtés, placés en garde-à-vue, mis en examen et placés en détention provisoire, dans cette opération menée 70 gendarmes du Doubs, appuyés par le GIGN.

Un des suspects s'est enfui "au cours de sa garde à vue" selon le communiqué. Ce jeune de 23 ans s'est échappé pendant une perquisition menée chez ses parents à Thise, ce jeudi après-midi. il fait partie des deux hommes recherchés.

Un butin de plus d'un million d'Euros

Pendant les perquisitions, les enquêteurs saisissent plusieurs armes, des munitions ainsi que des voitures, dont une très grosse cylindrée utilisée par le groupe de braqueurs. Ce commando armé de fusils automatiques et d'armes de poing, cagoulé, s'est fait remettre le contenu d'un coffre-fort, soit 20 kilos d'or et du platine, en menaçant les six employés, dans la société d'orfèvrerie Frank et Person. Le butin est estimé à plus d'un million d'Euros. Après cette attaque, plusieurs braqueurs se réfugient à l'étranger.

D'autres attaques menées par le même groupe

Le même groupe repasse ensuite à l'action, début septembre : il attaque un magasin d'optique à Châtillon-le-Duc, avec une voiture bélier, et tente de braquer une autre société d'orfèvrerie, cette fois à Voray-sur-l'Ognon, en Haute-Saône.

Dans cette affaire, la cellule d'enquête est composée de huit gendarmes de la section de recherches et du groupement de gendarmerie de Besançon. L'information ouverte début mai a été confiée à un juge d'instruction de la JIRS de Nancy.