A Plouguerneau, un homme masqué braque le bar tabac "Les Mouettes"

Un homme au visage recouvert par un masque d'apiculteur braque le bar tabac "Les Mouettes" à Plouguerneau (Finistère) ce matin vers 8 heures avant de prendre la fuite. Gérard, le gérant ne s'est pas laissé démonter et l'homme est reparti sans rien.

"Je n'ai même pas eu peur", nous raconte Gérard qui gère le bar-tabac "les Mouettes" dans le bourg de Plouguerneau au nord de Brest. " Un homme non agressif est entré dans l'établissement muni d'une arme. Je l'ai mis en fuite quand il m'a dit : "donnez-moi tout ! ".

Visage recouvert d'un masque d'apiculteur, le barman a cru à un gag

"La personne était masquée et portait une protection comme les apiculteurs mais je ne peux pas le reconnaître. Au départ, j'ai cru à un gag, à une bêtise d'un client " , poursuit le barman. "Quand je me suis rendu compte que ce n'était un gag, je lui ai couru après et il a pris la fuite sans rien prendre."