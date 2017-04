Encore un braquage dans un bar tabac de Saint-Nazaire

Le bar tabac de la rue du Perthuischaud à Saint-Nazaire a été braqué ce mardi à matin. Le préjudice est estimé à 1200€.

C'était peu après l'ouverture, vers 7h15 ce mardi matin à Saint-Nazaire. Dans un bar tabac situé 7 rue du Perthuischaud non loin de la salle polyvalente "la Soucoupe". Le gérant et son épouse étaient seuls présents dans le commerce.

La police explique que deux individus gantés et aux visages dissimulés, dont un porteur d'une arme de poing, ont demandé au buraliste du "Jean Bart" de remplir leur sac de paquets de cigarettes et de jeux à gratter. Le préjudice est estimé à 1200 € (900€ de jeux et une trentaine de paquets de cigarettes).

Les braqueurs ont pris la fuite à pied.

Le bar tabac est doté d'une vidéo de protection. Elle est en cours d'exploitation.

Le bar tabac le Jean Bart se situe en bas à gauche sur cette capture d'écran (Google Map) -

Un précédent braquage il y a trois semaines

Le dernier braquage dans la cité portuaire remonte à il y a trois semaines. Le 20 mars dernier, un homme avait fait irruption dans un bureau de tabac proche des Halles, "le Chiquito" peu après l'ouverture. Cagoulé et armé, il avait lui aussi pris la fuite à pied après s'être emparé de cigarettes et s'être servi dans la caisse. Il n'a toujours pas été interpellé. Le buraliste avait réussi à s'emparer de son arme. Elle était factice.