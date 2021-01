Braquage dans un dépôt de tabac du Grand Nancy : de nouvelles interpellations

Ils avaient tenté à deux reprises de dévaliser le dépôt de tabac de Ludres, près de Nancy, en 2020. Une affaire pleine de rebondissements qui s'était soldée par une course poursuite sur l'A33. Sept braqueurs présumés ont été interpellés cette semaine en Moselle et en région parisienne.

Des braqueurs interpellés 7 mois après une spectaculaire course poursuite sur l'autoroute A33. Sept personnes ont été arrêtées ce mardi dans le cadre d'une vaste opération de police en Moselle et en région parisienne. Elles sont soupçonnées d'avoir pris part à au moins deux attaques sur le dépôt de tabac de Ludres, près de Nancy, en janvier et en juin 2020. Quatre d'entre elles ont été mises en examen et incarcérées.

C'est le Raid, l'unité d'élite de la police, qui s'est chargé de l'intervention à Florange, en Seine-St-Denis et en Seine-et-Marne mardi avec l'appui des brigades de recherches et d'intervention de la police et d'un peloton d'intervention de la gendarmerie. Des précautions nécessaires selon le procureur de la République de Nancy, pour interpeller "en toute sécurité" les braqueurs qui présentaient apparemment de lourds antécédents judiciaires. Lors des perquisitions, les enquêteurs ont mis la main sur un magot de 60.000 euros ainsi que 2 armes, des téléphones et des cagoules.

Une affaire digne d'un film d'action

Les faits remontent à l'an dernier. Premier épisode le 31 janvier 2020. Plusieurs individus attaquent le dépôt de tabac de la société Logista dans la zone industrielle de Ludres. Ils tentent de forcer les fourgons de livraisons stationnés devant le bâtiment. L'arrivée de la Bac les force à prendre la fuite, sans leur butin : 94 cartons de cigarettes restent sur place. Valeur estimée : 215 000 euros.

Rebelote 4 mois plus tard : cette fois, les voleurs ligotent et bâillonnent 5 salariés de l'entreprise. De nouveau surpris par la police ils prennent la fuite, et foncent sur l'une des voitures de police avant de s'engager sur l'A33 ou ils sont rapidement rattrapés. 5 des braqueurs ont été interpellés ce jour-là.