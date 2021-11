Braquage dans un magasin à Orléans Sud

Ce lundi vers 17 heures, les vitrines du magasin Easy Cash d'Orléans Sud ont été fracturées par quatre individus cagoulés et munis de marteaux. Les auteurs ont pris la fuite et sont toujours activement recherchés. Une enquête est en cours.

Lundi 15 novembre 2021 peu après 17 heures, les vitrines du magasin Easy Cash d'Orléans Sud, proche de la D2020, ont été fracturées par quatre individus cagoulés et munis de marteaux. Après ce braquage, les auteurs ont pris la fuite et sont toujours activement recherchés.

Des vitrines fracturées

Selon la police d'Orléans, quatre personnes cagoulées ont fait irruption dans le commerce situé dans la zone commerciale des Chèvres noires à Orléans Sud, dans le Loiret. Ils ont également brisé ces vitrines pour se procurer des bijoux de différents types.

Pas de blessés

Aucun salarié ni client n'a été blessé, alors que les braqueurs étaient équipés d'un marteau et d'une arme de poing. Les braqueurs sont toujours activement recherchés ce mardi 16 novembre, et une enquête est en cours. La zone et le commerce étant équipés de caméras de vidéosurveillance, les images vont donc être exploitées par les enquêteurs.