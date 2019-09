Braquage de 20 kilos d'or près de Besançon : des arrestations, un suspect en fuite

Après le braquage de la société de joaillerie et bijouterie Frank et Person près de Besançon, début mai, plusieurs auraient été interpellées, d'après L'Est Républicain. Un suspect est en fuite depuis ce jeudi à Thise. Les gendarmes ont déployé des moyens importants pour le retrouver.

Thise, France

Le braquage a marqué les esprits, début mai : 20 kilos d'or et autant de platine volés au petit matin, dans la société de fabrication de bijoux et pièces d'horlogerie Frank et Person à Châtillon-le-Duc, près de Besançon. Un braquage rapide, ficelé, mené par plusieurs personnes lourdement armées, reparties avec un butin de plusieurs millions d'Euros.

Au moins cinq arrestations

Dans cette enquête, au moins cinq personnes auraient été arrêtées ces mercredi et jeudi au cours d'une opération menée à Besançon et Annemasse, en Haute-Savoie, d'après le journal L'Est Républicain publié ce jeudi. Le butin n'aurait pas été retrouvé et les suspects auraient été placés en garde-à-vue.

Déploiement important pour retrouver un suspect en fuite

Mais un des suspects a pris la fuite, pendant une perquisition des gendarmes chez lui, à Thise près de Besançon, ce jeudi après-midi. Ce jeune de 23 ans aurait profité d'un moment d'inattention des gendarmes pour sauter par la fenêtre et prendre la poudre d'escampette. Depuis, les gendarmes mobilisent des moyens importants dans cette commune pour le retrouver.