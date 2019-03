Braquage de Bonchamp : le parquet de Laval dessaisi de l'affaire

Par Gildas Menguy, France Bleu Mayenne

Au lendemain du double braquage qui s'est déroulé à Bonchamp et Laval, le parquet de Laval ne s'occupe plus de cette affaire de trafic de stupéfiants. L'enuqête a été confiée au SRPJ d'Angers et c'est le parquet de Lille qui a été saisi.