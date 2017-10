Braquage de la bijouterie de Bergerac : les deux accusés déjà condamnés pour vol une dizaine de fois

Le procès du braquage de la bijouterie "L'or et l'argent" de Bergerac se tient jusqu'à ce jeudi aux Assises de la Dordogne. Les deux accusés quinquagénaires, originaires de la région de Tarbes, ont déjà des dizaines de condamnations pour vols dans leur casier.

Ce sont des habitués des tribunaux. Les deux accusés dans l'affaire du braquage de la bijouterie "L'or et l'Argent", de Bergerac ont une dizaine de condamnations pour vol dans leur casier judiciaire. Depuis ce lundi, ces deux hommes originaires des environs de Tarbes, sont jugés devant la cour des Assises de la Dordogne, à Périgueux. Les deux amis d'une cinquantaine d'années ont reconnu les faits.

à lire aussi Les braqueurs de la bijouterie "L'Or et l'Argent" de Bergerac vont être jugés

Le 15 novembre 2015, vers 10 heures, ils sont entrés dans la bijouterie, très peu sécurisée, rue Sainte-Catherine. Le premier a demandé à la bijoutière de lui sortir une bague avant de lui demander de vider tout dans son sac. Mais la bijoutière ne s'est pas laissé faire. Le deuxième lui a alors donné des coups de crosse avant de s'enfuir.

Un quart d'heure de course poursuite

Mais un Bergeracois les a retenu en s'interposant à la porte d'entrée. Les deux compères ont quand même réussi à s'échapper mais ont croisé la route des policiers, dans leur BMW volée. Une course poursuite d'un quart d'heure s'en est suivie dans les petites rues de Bergerac. Après une voiture accidentée, un poteau électrique arraché, un pneu éclaté, la voiture a fini sa course dans un muret.

"J'ai fait n'importe quoi sur ce coup-là, je n'ai rien préparé, ni mon itinéraire, ni rien." - Un des accusés.

#Bergerac Des riverains racontent "il y a eu des cps de feu tirés." On parle de deux hommes dt un blessé. #braquagepic.twitter.com/zfAR0Rh62H — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) November 5, 2015

Les policiers ont alors interpellé les deux hommes, originaires de la communauté des gens du voyage, près de Tarbes, sans problème. Leur voiture renversée, leurs affaires du cambriolage raté, perruques, scotch, armes, étalées au sol.

A l'audience, ce lundi, les récidivistes avouent tout, la tête baissée et le regard de chiens battus, dans le boxe. Ils vont même plus loin en admettant avoir peaufiné leur technique de braquage pour ce dernier coup. Le plus chétif des deux, qui a passé 23 ans de sa vie en prison, lâche avoir pensé cette fois-ci à porter des lentilles de couleurs jaune miel. "Vous comprenez, dit-il, à chaque fois, les enquêteurs me retrouvaient grâce à mes yeux verts."