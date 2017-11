Braquage de la pharmacie de Pau : un suspect en garde à vue

Un homme de 42 ans a été arrêté chez lui ce lundi matin. Il est suspecté d'avoir braqué la pharmacie Colette à Pau vendredi soir. Il nie les faits

Un suspect interpellé dans l’enquête sur le braquage de la pharmacie Collette à Pau. Vendredi soir, un homme seul, arme de poing à la main et cagoulé, s'est fait remettre la caisse de la pharmacie vers 19 heures juste avant la fermeture. Il s'agit d'un homme originaire du quartier Saragosse voisin de cette pharmacie située Place Peyroulet.

La prudence des enquêteurs

L'homme qui a été interpellé à son domicile ce lundi matin par la police judiciaire a 42 ans et il vit dans un quartier proche de la pharmacie visée. Mais les enquêteurs et la justice sont encore très prudent. Pour le moment les éléments contre lui sont faibles. Il nie être l'auteur et lors de la perquisition à son domicile, la police judiciaire n'a pas retrouvé ni l'arme ni le butin. Un cagoule a quand même été saisie. On ignore pour le moment si cette cagoule correspond au signalement qui a été donné par la pharmacienne qui s'est retrouvée directement menacée par le braqueur.

La "nervosité" du suspect

Il a été interpellé après les déclarations d'un témoin. Un jeune du quartier qui a reconnu le braqueur dans les environs proches de la pharmacie, juste après le braquage. Ils ont même fait un bout de chemin ensemble. Et quand ce témoin a entendu parlé du braquage il a effectivement trouvé que son compagnon était anormalement nerveux. On sait peu de chose sur le suspect, mais son profil semble être celui d'un toxicomane. Il est connu de la justice.