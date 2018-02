Besançon, France

Dans le box ils sont quatre. Quatre jeunes gens accusés du braquage de la bijouterie Van Brill en novembre 2014, en fin de matinée, au centre ville de Besançon. Les voleurs étaient partis avec plus de 800 000 euros de bijoux et montres de luxe. Devant les jurés, quatre jeunes hommes de 23 à 30 ans originaires de la région lyonnaise.

Un seul accusé reconnait les faits

Le procès devant les assises du Doubs a débuté ce mardi et va durer toute la semaine. Mais trois des quatre accusés nient les faits qui leur sont reprochés. Aujourd'hui, un seul accusé le plus vieux, reconnaît les faits. "Il a attendu d'être devant la cour d'assises pour faire ses révélations, car en détention c'est particulièrement difficile. Il espère être jugé pour sa seule implication et n'en dira pas plus", explique son avocate, maître Stéphanie Rogeron.

Les autres nient même si des traces ADN ont été retrouvées sur une bouteille dans la voiture utilisée pour le braquage mais aussi sur les plaques volées de la BMW, et les sacs en plastique enveloppant un fusil à pompe retrouvé dans le coffre. Place ce mercredi à l'audition des experts. Les accusés encourent jusqu'à 20 ans de prison. Le verdict est attendu vendredi.