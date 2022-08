Braquage dans un supermarché en Dordogne : "Il a levé le pistolet en l'air et tapé sur les caisses"

"J'étais en train de faire mon rayonnage quand j'ai entendu un grand bruit et les collègues qui criaient au secours", raconte Adrien, encore marqué par l'après-midi qu'il a vécu. L'apprenti était à son travail dans l'Intermarché de Chancelade ce lundi 22 août en début d'après-midi, lorsqu'un homme est entré dans le magasin et a braqué deux caissières. Le suspect est reparti avec un butin de moins de deux mille euros, en volant la voiture d'une cliente pour s'enfuir. Il était toujours recherché ce lundi soir.

"Là, je vois un homme avec un pistolet en l'air, en train de taper sur les caisses. Il avait un masque chirurgical, des lunettes de soleil, une capuche, une casquette, un survêt'. On ne pas le décrire, au final, il ressemblait à personne", raconte le jeune homme. Le braqueur fait ouvrir les tiroirs-caisses et repart, la scène n'a pris que quelques minutes : "Il est allé sur le parking, une cliente était en train de charger ses courses dans son coffre, une Dacia Sandero je crois, grise. Il a pointé le pistolet sur elle, il lui a pris les clés et il s'est barré".

Dans le magasin, les clients affolés sont en train de sortir par les entrées et les sorties de secours : "On a géré les clients pour mettre tout le monde en sécurité", raconte le jeune homme. Il s'inquiète surtout pour ses deux collègues caissières : "Elles ont réagi comme il le fallait. Mais l'une d'entre elle était très choquée", raconte l'employé. "On a tout de suite ouvert les portes de secours pour mettre les gens à l'abri", ajoute le directeur du magasin, Clément Sendra : "Dans une petite ville comme ici, c'est incroyable. On est choqués, mais vraiment surpris".

Selon une source policière, on ne sait pas encore si l'arme était un véritable pistolet ou une arme factice. Le parquet de Périgueux a ouvert une enquête pour "vol avec arme" et de nombreux équipages de police ont quadrillé les environs tout l'après-midi en espérant repérer le fuyard. La gendarmerie est aussi mobilisée pour tenter de le retrouver. Le magasin, qui est resté fermé tout l'après-midi après le braquage, devait rouvrir ce mardi matin mais les employés qui ont subi le braquage ne viendront pas travailler.