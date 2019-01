Braquage du magasin Action à Maillot : la caissière victime témoigne

Maillot, France

Il est environ 18h40, un peu avant la fermeture, plusieurs dizaines de clients sont encore dans le magasin quand cette caissière se fait braquer avec un pistolet : "j'ai vu une personne entrer dans le magasin avec une capuche et un foulard noir autour de la bouche. Il a agressé une jeune collègue. Il lui a demandé sa caisse mais elle lui a dit - je n'ai que le paiement par carte. Alors il m'a regardé, j'étais en caisse six, il est venu, m'a jeté le sac sur le tapis. Il m'a dit - ta caisse. J'ai répondu - je ne peux pas, elle est bloquée. Et il m'a tapée avec la crosse. J'ai trois agrafes au niveau du cuir chevelu."

"J'ai cru à un acte de terrorisme" - Steeve Turpin, employé de la station de lavage Car Wash à proximité

Cette femme a également une dent abîmée, résultat dix jours d'arrêt de travail. La scène dure moins d'une minute durant laquelle l'un des employés fait sortir une trentaine de clients, dont des enfants, traumatisés, par l'issue de secours. Ils sont alors mis à l'abris par l'employé de la station de lavage à proximité. Steeve Turpin a vu ce groupe se faufiler derrière le bâtiment. Il décide de les faire entrer et de fermer le rideau de fer : "J'ai cru qu'il y avait un acte de terrorisme à cause du mouvement de ces personnes qui arrivaient et le traumatisme des gens. Il y avait des personnes qui pleuraient, qui se parlaient, se rassuraient. J'ai travaillé comme agent de sécurité avant. Le réflexe de mettre en sécurité est revenu au galop."

Un individu interpellé dans la soirée

D'après le parquet de Sens, il n'y aurait aucun préjudice financier. Hier soir une personne impliquée dans cette tentative de braquage a été interpellée. De source proche de l'enquête, il s'agirait d'un homme âgé de dix-huit ans. On ne sait pas encore s'il s'agit de celui qui tenait le pistolet. Cette arme était-elle réelle ou factice ? L'enquête est confiée à la police judiciaire d'Auxerre.