Braquage en série à Elbeuf : "je n'ai jamais vu ça" raconte une commerçante

Cinq braquages en un mois. A Elbeuf, la commerçante rue des martyrs est victime depuis le début du mois de décembre de vols à main armée en série. Le dernier en date a eu lieu, ce lundi soir, vers 19h dans un magasin vendant du CBD. La veille, dimanche 9 janvier, une des fleuristes de la rue a également été victime d'un braquage, pour la deuxième fois en un mois. A chaque fois, un homme avec une capuche et un masque chirurgical entre dans les commerces et menace les commerçants à l'aide d'un revolver et d'une lacrymogène. Selon le maire d'Elbeuf, Djoudé Merabet, l'auteur de tous ces braquages serait une seule et même personne.

"Je n'ai jamais vu autant de braquages en un mois"

"Ça fait 23 ans que je suis dans le commerce et honnêtement à Elbeuf, je n'ai jamais vu en un mois autant de braquages, décrit Lydie, vendeuse dans un magasin de prêt-à-porter pour femmes. On est un peu inquiet quand même, on n'est pas des Rambo, on est des humains donc on a quand même la peur."

Sur le trottoir d'en-face, Philippe tient une chocolaterie et il a peur que ces braquages ne fassent fuir sa clientèle : "On va mettre des choses en place pour éviter les problèmes. On va mettre des serrures de sécurité et ouvrir les portes, le soir, sur demande, les gens sonneront. Ça va simplifier notre sécurité et la sécurité des clients en même temps."

Une mauvaise image pour Elbeuf

Beaucoup de commerçants disent regretter que ces braquages donnent une mauvaise image de leur ville. Ils s'interrogent aussi sur la recherche de l'auteur des faits. Pour le moment, aucune caméra de vidéosurveillance n'a permis d'identifier le braquage dont l'apparence est cachée par un masque chirurgical et une capuche.

"Pour avoir cet auteur, il faut plus de policiers nationaux dans l'espace public, estime Djoudé Merabet, le maire d'Elbeuf qui assure que les contrôles de la police municipale ont été renforcés. Nous prenons nos responsabilités avec la police municipale mais aujourd'hui c'est à la police nationale de faire le nécessaire pour renforcer les effectifs actuels qui sont trop peu nombreux."

Une lettre à Gérald Darmanin

En mars dernier, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait annoncé l'arrivée de 60 policiers nationaux supplémentaires dans la Métropole, au 1er semestre de 2022. Depuis, aucune nouvelle ni confirmation regrette le maire d'Elbeuf. Lui et 30 autres maires de la Métropole ont interpellé, dans un communiqué de presse, le ministre de l'Intérieur, pour demander le déploiement rapide de ces nouveaux effectifs. Djoudé Merabet et les commerçants braqués ont également adressé ce mardi une lettre à Gérald Darmanin.