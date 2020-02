Après le braquage marqué par le vol de 20 kilos d'or et de platine dans l'entreprise Frank et Person à Châtillon-le-Duc près de Besançon, quatre nouveaux suspects ont été arrêtés. Ils sont incarcérés.

Braquage et vol de 20 kilos d'or à Châtillon-le-Duc : quatre nouveaux suspects placés en détention

l'entreprise Frank et Person braquée en banlieue de Besançon

Châtillon-le-Duc, France

Les coups de filets continuent dans l'enquête sur le braquage de la société d'orfèvrerie Frank et Person à Châtillon-le-Duc, près de Besançon, au mois de mai. Quatre suspects ont été arrêtés, mis en examen et incarcérés, dont deux hommes âgés d'environ 20 ans et 40 ans, qui "ont reconnu leur participation au braquage" selon le vice-procureur de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Nancy, Vincent Légaut. Ils sont mis en examen pour vol avec arme en bande organisée.

Les deux autres, originaires de Besançon, sont soupçonnés d'avoir "participé à des actes préparatoires au braquage" et ils nient les faits. ils sont mis en examen pour "association de malfaiteurs". Depuis le début de l'enquête, une dizaine de personnes ont été mises en examen et incarcérées dans cette affaire.

Un suspect toujours recherché

Mais les enquêteurs recherchent toujours un suspect âgé de 23 ans, qui a pris la fuite pendant une perquisition à Thise, chez sa mère. Il a sauté par la fenêtre, et s'est volatilisé, au nez et à la barbe des gendarmes.

Ce braquage chez Frank et Person a été mené le 3 mai 2019 par un commando de personnes cagoulées, munis d'armes de poing et de fusils automatiques. Ces braqueurs se sont fait remettre le contenu d'un coffre-fort soit des métaux précieux pour un butin estimé à plus d'un million d'euros.