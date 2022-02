Braquage et vol de 20 kilos d'or en 2019 près de Besançon : quatre hommes mis en examen

Quatre individus interpellés dans la nuit du 31 janvier au 1er février dans le Haut-Doubs, ont été mis en examen et placés en détention provisoire. L'un d'eux, dans l'affaire du braquage de la société d'orfèvrerie Frank et Person, en mai 2019 à Châtillon-le-Duc (Doubs).

20 kilos d'or et du platine ont été dérobés vendredi 4 mai dans une société de fabrication de bijoux, à Châtillon-le-Duc, prés de Besançon.

Arrêtés dans la nuit du 31 janvier au 1er février 2022, les quatre individus avaient été placés en garde-à-vue. Ils sont maintenant en détention provisoire, mis en examen pour participation à une association de malfaiteurs, détention d’armes, détention de faux documents administratifs et trafic de produits stupéfiants.

Coup de filet de la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Nancy, dans l'enquête sur le braquage de la société d'orfèvrerie Frank et Person, en mai 2019 à Châtillon-le-Duc, près de Besançon, dans le Doubs. Parmi les quatre individus, âgés de 23 à 31 ans et résidant en Franche-Comté, un homme faisant l'objet d'un mandat d'arrêt dans le cadre de cette enquête.

Les trois autres étaient tous activement recherchés pour d’autres procédures ouvertes pour des faits notamment de vol avec arme en bande organisée, association de malfaiteurs, enlèvement et séquestration ou trafic de produits stupéfiants. Dans l'appartement où ils ont été interpellés, les forces de l'ordre ont retrouvé des armes de poing et des munitions, de fausses pièces d’identité, du matériels divers utilisés pour commettre des vols ainsi que de la résine de cannabis et de l’héroïne destinées à la revente.