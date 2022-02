Les gendarmes ont mené un nouveau coup de filet, après le braquage de la société d'orfèvrerie Frank et Person en mai 2019 à Châtillon-le-Duc. Un des cerveaux présumés a été arrêté, dans la nuit de lundi à mardi. Il était en cavale depuis plus de deux ans.

Braquage et vol de 20 kilos d'or en 2019 près de Besançon : un suspect arrêté après plus de deux ans de cavale

Un nouveau coup de filet a été organisé dans le cadre de l'enquête sur le braquage de la société d'orfèvrerie Frank et Person en mai 2019 à Châtillon-le-Duc près de Besançon. Quatre personnes ont été arrêtées dans la nuit de lundi à mardi dans le Doubs et parmi ces supects, il y a un homme de 25 ans, un des cerveaux présumés du braquage, interpellé dans le secteur de Pontarlier. La Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Nancy confirme son arrestation dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour association de malfaiteurs.

Il avait sauté par la fenêtre pour s'enfuir

Ce braquage a été commis le 4 mai 2019, au petit matin : les braqueurs ont menacé les employés de l'entreprise de joiaillerie et emporté 20 kilos d'or et du platine, pour une valeur d'un million d'euros, avant de prendre la fuite. En septembre 2019, une opération impressionnante des forces de l'ordre est menée avec l'arrestation de six personnes. Une perquisition est menée chez les parents de ce suspect à Thise, mais cet homme profite d'un moment d'inattention des gendarmes pour sauter par la fenêtre de la maison et s'enfuir, une nouvelle fois.

Arrêté dans le Haut-Doubs

Activement recherché, les enquêteurs pensent retrouver sa trace en Algérie, où son frère est arrêté début 2020. Ils sont convaincus que le suspect s'est aussi réfugié dans ce pays... mais ne le trouvent pas. En 2021, ils apprennent qu'il est de retour en France et les investigations se poursuivent. Jusqu'à ce nouveau coup de filet organisé dans la nuit de lundi à mardi : cette fois c'est la bonne. L'homme est arrêté dans le Haut-Doubs où il est logé. Les gendarmes mettent fin à plus de deux ans de cavale.

Les investigations se poursuivent pour retracer son parcours et établir d'éventuelles complicités.