Nantes, France

Un homme a tenté de braquer un bureau de tabac à Nantes ce samedi matin, vers 8H45.

Le gérant de la boutique vient tout juste de lever le rideau de fer et installe ses derniers panneaux d'affichage dans la rue quand un homme le braque avec une arme de poing. Le gérant du tabac se jette alors sur son agresseur et tente de le désarmer. "Un chauffeur livreur est venu m'aider avec d'autres clients", raconte le gérant du tabac.

Désarmé, le braqueur s'enfuit mais il revient quelques minutes plus tard sur les lieux sans raison. La police est déjà là et des témoins le reconnaissent (il n'était pas cagoulé). L'homme a été placé en garde à vue. Le gérant du bureau de tabac a pu rouvrir son commerce une heure plus tard.