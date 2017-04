Braquage raté au casino d'Évian, le coffre-fort était trop résistant

Le casino d'Evian a été le théatre d'un hold-up raté dans la nuit de dimanche à lundi. Les braqueurs, armés, ont renoncé devant un coffre-fort résistant, avant de prendre la fuite.

Il y avait encore des clients à l'intérieur du casino, lorsque deux malfaiteurs ont fait irruption dans l'établissement. Les deux hommes, casqués, et "armés d'une arme de poing et d'une bombe lacrymogène" selon le procureur de la République de Thonon, ont menacé deux membres du personnel avant de se diriger vers un des coffres. Devant la résistance du coffre-fort, les deux hommes ils ont rapidement abandonné leur projet. Rien n'a été dérobé et personne n'a été blessé.

Un coup mal préparé ?

L'enquête, confiée à la police judiciaire d'Annecy, devra déterminer si les deux individus "ont mal préparé leur coup, ou s'ils ont été dérangés" ajoute Philippe Toccanier, qui évoque déjà un certain amateurisme dans le mode opératoire. L'audition des témoins, le visionnage des enregistrements de vidéo-surveillance, et le travail de la police technique et scientifique, devraient permettre de répondre à cette question.

Le casino indépendant d'Evian dispose de plus de 250 machines à sous, 9 tables de jeux et 5 bars et restaurants. Il appartient à Evian Resort.