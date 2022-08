Braquages en série en Dordogne : qui est le suspect arrêté à Périgueux ?

Ce mardi matin, un homme d'une cinquantaine d'années a été arrêté à Périgueux. Il est soupçonné d'être l'auteur des quatre braquages commis dans l'agglomération de Périgueux entre le 22 et le 27 août dernier. Voici ce que l'on sait du profil du suspect.

Ce mardi matin, un peu avant cinq heures du matin, cet homme d'une cinquantaine d'années a été arrêté à deux pas de la cathédrale Saint-Front de Périgueux (Dordogne). Quelques heures après son interpellation et son placement en garde à vue, on en sait un peu plus sur son profil.

D'après la procureure de la République de Périgueux, Solène Belaouar, cet homme correspond "en tous points au signalement du suspect de la série de braquages". Le suspect a déjà été condamné "pour des faits de même nature". Selon nos informations, cet homme n'est pas du cru. Il est arrivé à Périgueux au mois d'avril dernier. Engagé en CDI dans un restaurant haut de gamme de l'agglomération périgourdine, il est commis de cuisine depuis son arrivée en Périgord.

Des difficultés à payer son loyer

Selon nos informations, cet homme divorcé et père de famille a pu louer son appartement déjà meublé dans le centre de Périgueux grâce à un organisme de réinsertion . D'après ses voisins rencontrés au moment de la perquisition de l'appartement par les enquêteurs de la police, c'est un homme "sympathique" apprécié par le voisinage. Une de ses voisines raconte qu'elle ne l'a vu que "deux ou trois fois depuis qu'il a emménagé" mais lorsqu'il a vu qu'elle était blessée à la cheville, il lui a proposé de lui descendre ses poubelles. D'après elle, "c'est un monsieur qui disait bien bonjour et qui était prêt à rendre service". Selon nos informations, il ne payait plus son loyer depuis un mois, prétextant un piratage de son compte en banque. Il aurait assuré à son propriétaire qu'il comptait le régler prochainement.

En arrêt maladie pendant les braquages

Cet homme est en garde à vue depuis ce mardi matin car il est soupçonné d'avoir braqué quatre magasins de l'agglomération de Périgueux en une semaine pour un butin total de près de 4.600 euros. Selon nos informations, il aurait affirmé être en arrêt maladie depuis deux semaines, soit une semaine avant le premier braquage de l'Intermarché de Chancelade.

D'après nos informations, lors du braquage du SPAR du quartier Saint-Georges, le samedi 27 août dernier, le braqueur aurait déclaré aux employés de la supérette qu'il avait un enfant à l'hôpital. Il est reparti avec l'argent de la caisse et avec deux paquets de bonbons.