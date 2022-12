Braquages en série dans la Drôme : les gendarmes sortent les grands moyens

Après le braquage de l'agence de transfert d'argent Western Union samedi soir à Valence, deux nouveaux vols à main armée ont eu lieu ce lundi 26 décembre dans la Drôme, mettant en alerte la gendarmerie, qui a déclenché le plan "épervier". Des contrôles routiers systématiques ont été mis en place au niveau des liaisons routières avec l'Ardèche, le Vaucluse et l'Isère. Un hélicoptère a même été mobilisé, ainsi que plus d'une cinquantaine d'hommes sur le terrain, sans succès.

Tout a commencé de bon matin, à Montélimar, quand une septuagénaire signale le vol de sa voiture, une Clio. Quelques minutes plus tard, à bord de la voiture, au moins deux individus, cagoulés et gantés, décident de braquer un bar tabac à Saulce-sur-Rhône (entre 100 et 200 euros, quelques cartouches de cigarettes). Il était alors 8h40. À 8h50, les braqueurs enchaînent avec le braquage d'une station-service aux Tourettes (quelques centaines d'euros). Arme de poing, grenade lacrymogène, le mode opératoire semble être le même que celui du braquage du Western Union de Valence. Même si rien ne prouve formellement qu'il s'agit de la même équipe, la Gendarmerie 26 décide alors de déclencher le plan Épervier.

Un autre vol à main armée a été perpétré ce lundi à Montélimar . Néanmoins, les enquêteurs ne semblent pas établir de lien, pour le moment, entre les deux affaires, car le braqueur semblait seul, armé d'un couteau, simplement caché par une capuche, et il est reparti à pied.