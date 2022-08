Braquages en série en Dordogne : "Ca soulage, on avait la peur au ventre" témoigne une caissière victime

"Eh oui, ça soulage. On va peut-être pouvoir travailler tranquillement maintenant, sans avoir la peur au ventre", raconte Solène. Le braqueur présumé de quatre supermarchés à Périgueux et Chancelade a été arrêté mardi 30 août au petit matin, à deux pas de la cathédrale Saint-Front. Et dans les supermarchés comme celui de Solène, la nouvelle s'est échangée très vite entre employés : "Je l'ai vu sur les réseaux sociaux tôt ce matin", raconte la jeune femme durant sa pause cigarette.

"Ca m'a empêché de dormir, j'en ai des plaques d'eczéma"

Solène travaille à la boulangerie du Grand Frais, braqué mercredi dernier à Chancelade : "Depuis mercredi, on se méfie de tout et de tout le monde. Quand quelqu'un rentre, on a quasiment la peur au ventre. Moi, j'étais à l'arrière pendant le braquage, c'est ma collègue qui m'a crié d'appeler la gendarmerie", raconte-t-elle. C'était sa première semaine de travail.

On se demandait s'il n'allait pas revenir, s'il n'allait pas en vouloir plus

"Je repense, je revois ce qui s'est passé. Toutes les nuit ça m'empêche de dormir", raconte la jeune employée : "J'en ai des plaques d'eczéma", dit-elle en montrant son avant-bras avec des boutons rouges à force d'être grattés. Alors oui, l'arrestation a été un soulagement : "On se demandait s'il n'allait pas revenir, s'il n'allait pas en vouloir plus". On lui a proposé de parler à un psychologue après le braquage, pour l'instant, elle n'a "pas pris le temps". Mais savoir le braqueur arrêté va déjà la soulager.

"Je me demande tous les jours si je n'aurais pas pu faire mieux"

A l'Intermarché de Chancelade, une employée est toujours en arrêt maladie après le braquage, lundi 22 août, dont elle a été une témoin directe. "Je me demande tous les jours si j'ai fait tout bien, si je n'aurais pas pu faire mieux", assure Louda, sa collègue caissière, braquée alors qu'elle était à sa caisse. Elle ne s'est pas arrêtée de travailler. Mais pour elle aussi, l'arrestation est un soulagement. "Chaque fois qu'un client entrait et qu'il avait l'air louche, j'avais peur". Elle sera plus tranquille désormais.