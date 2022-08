Braquages en série en Dordogne : trois autres personnes interpellées

INFO FRANCE BLEU - Trois autres personnes ont été interpellées par la police en plus de l'homme soupçonné d'être l'auteur des quatre braquages dans l'agglomération de Périgueux.

L'homme d'une cinquantaine d'années soupçonné d'être l'auteur de la série des quatre braquages dans l'agglomération de Périgueux n'est pas le seul a être entendu par les enquêteurs. Trois autres personnes sont également en garde à vue expliquela procureure de la République de Périgueux, Solène Belaouar. Elles ont été arrêtées quelque temps après lui, ce mardi matin dans le centre-ville historique de Périgueux. Les gardes à vue de ces quatre personnes ont été prolongées ce mardi soir.

Trois personnes arrêtées à proximité de l'appartement du suspect

Selon nos informations, ces trois personnes sont bien plus jeunes que le principal suspect. Il s'agit de deux hommes et d'une jeune femme âgés d'une trentaine d'année tout au plus. Ils ont été arrêtés à proximité de son appartement. Ils connaissaient tous les trois le principal suspect, mais les enquêteurs cherchent à déterminer quelle était la nature de leurs liens.

Selon nos informations, le principal suspect travaillait dans un restaurant de l'agglomération de Périgueux et il avait emménagé dans un appartement de l'hypercentre en avril dernier.

Quatre braquages en une semaine

L'homme arrêté est soupçonné d'être le "braqueur au bob" qui s'en est pris à quatre magasins dans l'agglomération de Périgueux pour un butin total de près de 4.600 euros.

Les quatre braquages de l'agglomération de Périgueux :