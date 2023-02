Braquages sur la côte de Nacre : deux suspects identifiés mais un troisième auteur toujours en fuite

Deux auteurs présumés des braquages d'Hermanville-sur-Mer et de Douvres-la-Délivrandes présentés à la justice ce vendredi

Deux hommes interpellés mercredi dernier sont soupçonnés d’être impliqués dans des braquages de supérettes aux modes opératoires très similaires. L’un survenu mardi soir au 8 à Huit de Douvres-la-Délivrande ; l’autre deux jours plus tôt dans l’enseigne Viveco d’Hermanville-sur-Mer.

ⓘ Publicité

Dans les deux cas, deux hommes casqués et armés de couteau se sont fait remettre le montant de la caisse peu avant la fermeture du commerce. Dans les deux cas des violences ont été commises contre les personnes présentes : l’épouse du gérant à Hermanville-sur-Mer et un apprenti de 17 ans à Douvres-la-Délivrandes.

L'un des suspects, âgé de 66 ans, “est plutôt soupçonné de complicité. Il attendait à l'extérieur des commerces dans une voiture” explique Joël Garrigue, le procureur de la république de Caen. L’autre suspect, né en 1978, serait entré dans les commerces et aurait directement participé au braquage. Mais cet homme, déjà connu pour diverses infractions, ne serait pas responsable des violences commises. “Un troisième participant est donc recherché. Raison pour laquelle il n'était pas possible d'envisager une comparution immédiate” explique le Parquet. Les deux suspects ont été mis en examen ce vendredi soir. Le plus âgé pour "complicité de vol avec effraction" est placé sous contrôle judiciaire. L'autre a été placé en détention pour "vol avec arme".