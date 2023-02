Braquages sur la côte de Nacre : un troisième homme présenté à la justice

La troisième personne, recherchée dans le cadre de l'enquête sur deux braquages de supérettes au nord de Caen, est aux mains de la justice. "Il s'agit d'un homme âgé de 28 ans, confirme le procureur de Caen Joël Garrigue, qui est actuellement en cours de présentation au juge d'instruction". Le parquet a requis son placement en détention provisoire. Le juge des libertés et de la détention doit statuer sur ce placement.

Les braquages des deux supérettes se sont produits à deux jours d'intervalle, les 19 et 21 février 2023, à Hermanville-sur-Mer, puis à Douvres-la-Délivrande . Dans les deux cas, deux hommes casqués et armés de couteau se sont fait remettre le montant de la caisse peu avant la fermeture des commerces. Dans les deux cas, des violences ont été commises contre les personnes présentes : l’épouse du gérant à Hermanville-sur-Mer et un apprenti de 17 ans à Douvres-la-Délivrande.

Dès le lendemain du deuxième braquage, le 22 février 2023, deux hommes ont été interpellés par les gendarmes : un homme de 45 ans, qui a été mis en examen pour vol à main armé et écroué, et un autre âgé de 66 ans, considéré comme complice, qui lui a été laissé libre sous contrôle judiciaire.