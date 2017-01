Braqueur amateur à Oloron: un appel à témoins lancé

Trois jours après le braquage complètement loufoque d'une boulangerie à Oloron, la gendarmerie lance un appel à témoins pour tenter de retrouver le braqueur. Il est en cavale depuis samedi.

C'est le fait divers qui a marqué le Béarn le week-end dernier. Samedi vers 10h30 un homme a tenté de braquer la boulangerie "Au fournil de mon Père" située rue des Barattes à Oloron. Le braqueur était reparti les mains vides et en s'excusant auprès de la vendeuse, il n'a toujours pas été arrêté.

Appel à témoins

La Brigade Territoriale Autonome d'Oloron-Sainte-Marie lance donc un appel à témoins pour tenter de retrouver ce braqueur. Le braquage a donc eu lieu le samedi 28 janvier aux alentours de 10h25. L'homme est assez grand, entre 1m75 et 1m85 selon les témoignages, maigre, type européen, joues creusées, sans barbe et entre 25-30 ans. Le jour du braquage et toujours selon les témoins l'homme était habillé tout en noir : chaussures, pantalon, manteau style trois quart, lunettes de soleil, gants, écharpe, chapeau type feutre. L'homme tenait une mallette de couleur noire dans laquelle il avait dissimulé son arme.

On aurait dit un Men In Black— la vendeuse braquée

Si vous avez des renseignements à fournir à la gendarmerie vous devez contacter la BTA d'Oloron-Sainte-Marie au 05-59-39-04-17

