Bras-de-fer judiciaire entre Oléron et Airbnb : "La somme réclamée équivaut au budget du Stade Rochelais"

Initialement prévue le 25 avril, l'audience a finalement lieu ce mardi matin devant le tribunal judiciaire de La Rochelle. Un report à la demande des avocats d'Airbnb qui ont posé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Une attitude déplorée par la communauté de communes oléronaise qui reproche à Airbnb de ne pas avoir effectué de "déclaration relative à la taxe de séjour" en 2020, avant une déclaration "incomplète et erronée" l’année suivante. Montant total des pénalités réclamées par la collectivité : 29,7 millions d'euros. Une somme "disproportionnée" pour la défense qui soulève aussi un problème de constitutionnalité, tout en rappelant avoir déjà réglé 405.000 euros pour les taxes de séjour non perçues.

"La somme réclamée équivaut au budget du Stade Rochelais !

L'audience a duré près d'une heure. Flanqué de deux consœurs mais seul à plaider, maitre Thomas Rouhette a ouvert les hostilités. "La somme réclamée équivaut au budget annuel de l'Ile d'Oléron ou à celui du Stade Rochelais ! C'est 75 fois le montant de l'impôt en cause". Un problème de disproportion donc, selon l'avocat qui conteste la taxe pour l'année 2020. "Nous considérons qu'elle n'est pas due", à cause de la nouvelle loi de finances entrée en vigueur en 2021. Pour l'année 2021, maitre Rouhette plaide cette fois "une erreur matérielle de paramétrage informatique".

L'argumentaire devient technique lorsqu'on aborde le problème de constitutionnalité. "Il y a un effet boule de neige des sanctions. Ce cumul est inconstitutionnel". Sur la gravité des faits ? "Il n'y a aucune dissimulation, les plateformes sont des intermédiaires, des passe-plats. Il n'y a aucun enrichissement", martèle Thomas Rouhette. Le tribunal judiciaire est-il compétent pour juger un tel dossier ? L'avocat émet des doutes et demande au président du tribunal judiciaire une transmission à la cour de cassation.

"Il faut se retrousser les manches pour faire face à Airbnb"

C'est au tour de maitre Adèle Azzi d'argumenter pour les intérêts de la communauté de communes de l'Ile d'Oléron. Elle représente Jonathan Bellaïche pour le cabinet parisien Goldwin. "Il faut se retrousser les manches pour pouvoir faire face à Airbnb. Oléron est la deuxième collectivité après Paris à le faire. La stratégie de la plateforme ? Complexifier et ralentir la procédure qui peut durer quatre ans." De quoi décourager les plus téméraires. Sur le montant de la somme réclamée, Adèle Azzi explique que l'amende demandée est proportionnelle à l'enchainement de manquements de la part d'Airbnb. Et de rappeler le poids du mastodonte américain. "Airbnb, c'est un chiffre d'affaires de 8 milliards d'euros en 2022 (+40% en un an)".

L'avocate de la collectivité oléronaise demande donc au tribunal judiciaire de ne pas transmettre la question prioritaire de constitutionnalité à la cour de cassation et d'imposer des amendes au géant américain. Son confrère reprend la main en guise de conclusion. "Qu'on arrête de nous taxer de parasite et de mauvais payeur. Airbnb, c'est près de 150 millions d'euros d'impôts payés à la France en 2022."

Le jugement a été mis en délibéré au vendredi 16 juin.

Les avocats de deux parties n'ont pas souhaité s'exprimer au micro à l'issue de l'audience. La communauté de communes de l'Ile d'Oléron s'est fendue d'un communiqué à la mi-journée : "Nous nous en remettons à la sagesse du tribunal concernant la décision qui sera prise et nous faisons confiance à la justice. Nous irons au bout du combat judiciaire pour faire sanctionner la non-déclaration de la taxe de séjour de la part d’un acteur majeur sur le marché de l’hébergement touristique. Il s’agit d’un enjeu d’intérêt général et nous espérons que cela permettra à d’autres collectivités qui se trouveraient dans la même situation de faire valoir leurs droits."

Même stratégie de communication du groupe américain Airbnb. "Nous sommes confiants quant à l’issue de cette procédure. Airbnb collecte la taxe de séjour dans plus de 23.000 communes en France, ce qui a généré plus de 148 millions d'euros pour les communes et près de 200.000 euros pour la communauté de communes de l’île d’Oléron pour la seule année 2022. Nous avons résolu le problème identifié à Oléron l'année dernière, lorsque nous en avons été informés. Tous les montants sous-collectés ont déjà été payés à Oléron sur les propres fonds d’Airbnb, avec les intérêts légaux de retard."

Airbnb a transmis les informations complémentaires suivantes ;