Brasparts : le propriétaire du champ où s'est déroulée la rave-party va porter plainte

Une plainte sera bientôt déposée après la rave-party qui s'est déroulée à Brasparts ce weekend. Le propriétaire du champ de onze hectares où se sont réunis près de deux mille "teuffeurs" veut poursuivre les organisateurs en justice. Sa parcelle en herbe destinée à nourrir ses bovins a été complétement piétinée. Le préjudice s'élève à "au moins 3.500 euros" selon l'éleveur.

3.500 euros de dégâts

"Je suis écœuré de voir ça" peste l'agriculteur au milieu de son champ promis à la récolte avant le weekend. Las, les herbes hautes de 40 centimètres ont maintenant laissé place à un tapis de verdure inexploitable. "Il y a un grande partie qui n'est plus récupérable, et une autre qui pourrait être fauchée mais où il est possible de retrouver du verre cassé, des capsules de bouteilles ou des cannettes." Des déchets qui pourraient mettre la vie de ses vaches en danger.

On travaille 7 jours sur 7, on nourrit le peuple, et voilà la récompense

"C'est mon outil de travail, c'est mon gagne-pain" rappelle ce quinquagénaire qui n'avait jamais subi une telle mésaventure en 35 ans de métier. "Ils (les participants) auraient pu venir me parler, au moins me prévenir pour que l'on puisse s'arranger et que je fauche ma parcelle avant leur arrivée... mais non, rien ! Je suis très en colère. On travaille 7 jours sur 7, on nourrit le peuple, et voilà la récompense."

Entre colère et écœurement, le Finistérien a donc décidé de porter plainte : "Je n'ai pas le choix mais je n'attends pas grand-chose et surtout pas d'indemnisation. En tout cas, je sais que ça sera pas pour demain..." Le dialogue a toutefois était possible entre le propriétaire des lieux et quelques fêtards "même si certains ont été agressifs, il était possible de discuter avec d'autres qui étaient respectueux."

Si l'Etat nous laissait des terrains, on pourrait faire nos "free" sans embêter personne...

A l'image de Cassandra et de ses amis qui étaient encore sur place ce lundi pour nettoyer les lieux "car le but ce n'est pas de rendre le site dégueulasse aux personnes à qui il appartient." La jeune femme dit comprendre le désarroi de l'agriculteur : "Oui je comprends totalement, après le problème c'est que si l'Etat nous laissait des terrains on pourrait faire nos "free" sans embêter personne. On ne serait pas obligés d'aller sur des terrains comme celui-ci qui appartient à un particulier..."

Selon elle, "le milieu techno dérange, on nous prend pour des "punks à chien", des drogués, des chômeurs. Mais au final, il y a toute sorte de gens. Il ya des ingénieurs, il y a des avocats, énormément de corps de métiers différents mais tant qu'on sera stigmatisés, il n'y aura pas d'alternative."