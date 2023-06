Bray-sur-Somme : un enfant de 9 ans gravement blessé après avoir été renversé par un car scolaire

Un enfant de 9 ans est entre la vie et la mort après avoir été percuté par un car scolaire alors qu'il faisait du vélo à Braye-sur-Somme, vers 17h ce vendredi après-midi, a appris France Bleu Picardie, confirmant une information du Courrier Picard.

L'accident s'est produit à l'intersection de la rue Jules Lecoq et de la ruelle des Alloires, à proximité de l'école Jean de la Fontaine. L'enfant a été transporté par hélicoptère du samu en urgence absolue vers l'hôpital d'Amiens, indiquent les pompiers de la Somme. La mère de l'enfant et la conductrice du car, en état de choc, ont également été prises en charge par les pompiers et transportées au centre hospitalier de Péronne.

Le car transportait 16 collégiens lorsque l'accident s'est produit. Tous ont retrouvé leurs parents.

Une enquête est ouverte et confiée à la communauté de brigades d'Albert pour déterminer les circonstances de l'accident.