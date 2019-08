Brazey-en-Plaine : le chat retrouvé mort était un lapin

Ce mardi une femme partageait sur les réseaux sociaux sa macabre découverte à Brazey-en-Plaine : un animal retrouvé mort dans un sac plastique, les membres arrachés et les "boyaux à l'air". La photo avait suscité l'indignation de nombreuses personnes, avec près de 800 partages en 48 heures. Mais contrairement à ce qu'indique la jeune femme à l'origine de la photo, l'animal était un lapin, et non un chat.

Le message avait suscité l'indignation de nombreuses personnes. © Radio France - Capture d'écran.

L'expertise, menée par les services vétérinaires, vient dégonfler une rumeur grandissante : l'existence d'un "tueur en série de chats", qui enlèverait les chats des environs. "Il n'y a pas de disparitions d'animaux signalées sur la commune", indique la gendarmerie, qui précise qu'aucune plainte n'a été déposé en ce qui concerne la découverte de ce lapin.