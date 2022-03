Une éleveuse en colère parce que ses brebis ont été tuées par des chiens dans le Biterrois

Une éleveuse de 130 brebis à la ferme des Pauzelles à Courniou, au nord-ouest de Béziers, accuse les chiens de ses voisins d'avoir tué 12 de ses brebis. 5 ont aussi été blessées. Isabelle Girma a découvert les animaux morts le vendredi 25 février au matin. "Je suis révoltée parce que j'avais avertis. J'avais dit que ça pouvait arriver mais ils ont continué à laisser errer leurs chiens."

Deux chiens ont été aperçus sur place, dont un qui appartient à Maud Colombo, la voisine de cette ferme. Sa famille a une trentaine de canidés, dont des croisés type Berger Allemand. Elle est éleveuse d'ânesses et assure que son chien n'a tué aucune brebis. "Je comprend sa détresse et sa colère et c'est triste pour elle. Mais je ne comprends pas qu'elle nous accuse sans preuve. On a déjà vu plusieurs autres chiens errer dans les bois." Isabelle Girma ne décolère pas : "Quand on a trente chiens il faut un chenil. Je travaille avec la nature, j'accepte le risque du loup. Mais le risque des gens négligents qui disent que ce n'est pas leur chien, ça c'est le comble de la désolation."

Une mairie qui ne trouve pas de solutions

La gendarmerie de Saint Pons de Thomière a ouvert une enquête pour "divagation d'animaux dangereux." Elle doit déterminer si ce sont bien ces chiens qui ont attaqué les brebis. L'éleveuse n'est pas la seule à pointer ces animaux du doigt. Plusieurs habitants de Courniou se plaignent de les voir errer.

Mais la maire de la commune, Catherine Sonzogni, ne sait pas comment régler ce problème : "Les chiens se promènent dans les forêts et dans les propriétés agricoles donc c'est très compliqué de faire appliquer le droit prévu en ce sens. En urbanisation c'est très simple, on peut faire intervenir une fourrière mais dans la nature c'est impossible." Par contre, "des lettres ont été envoyées aux propriétaires pour qu'ils attachent leurs chiens." Le sous-préfet de l'Hérault s'est rendu sur place. Pierre Castoldi est en train de réfléchir à des solutions avec la mairie de la commune pour qu'il n'y ait plus ce problème de chiens errants.

