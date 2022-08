Brenne : Émotion et incompréhension à Paulnay après un carnage de poissons causé par un acte de vandalisme

Des centaines de poissons morts dans la vase. C'est l'image de désolation que présente désormais un étang de 4 hectares de surface situé à Paulnay et qui était encore rempli d'eau samedi dernier (27/08) en milieu de journée. Mais dans la soirée, une main malveillante est venue actionner la vanne de vidange pour l'ouvrir à fond. Le lendemain, les propriétaires de l'étang n'ont pu que constater les dégâts, un étang à sec et des centaines de poissons morts asphyxiés. Une information dévoilée ce mercredi soir par nos confrères de la Nouvelle République, que nous avons pu nous faire confirmer.

Un acte de malveillance inédit

Au delà du préjudice financier - 800 kilos de poissons, soit entre 3000 et 4000 euros perdus - C'est surtout ces images de carnage qui choquent les exploitants pour lesquels la pisciculture n'est qu'une activité de complément. Installés depuis 20 ans, ils n'avaient jamais connu le moindre problème. C'est donc une incompréhension totale face à cet acte qui intervient en plus dans le contexte d'une sécheresse record. En plus des poissons, c'est aussi toute une faune terrestre qui venait s'abreuver à cet étang et se retrouve elle aussi privée de ce point d'eau

Deux plaintes ont été déposées auprès de la gendarmerie l'une pour violation de domicile l'autre pour "dégradation du bien d'autrui. Une enquête est ouverte une enquête.