Bressuire : appel à témoins de la gendarmerie après une altercation sur la N149

On sait peu de choses sur cette altercation qui aurait impliquée trois automobilistes dimanche soir sur RN149, entre Saint-Sauveur-du-Givre-en-Mai et Chiché, dans les Deux-Sèvres. Les gendarmes de la compagnie de Bressuire recherchent donc des témoins de cette scène et lancent un appel sur Facebook. Les faits se sont déroulés entre 23h15 et 23h45.