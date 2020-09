Bressuire : des poissons retrouvés morts dans un étang, quatre vaches intoxiquées juste à côté

"De nombreux poissons" ont été retrouvés morts dans un étang du lieu-dit Egouland, à Bressuire, selon les pompiers des Deux-Sèvres. Parmi les sept bovins qui se trouvaient pas loin, une vache a été retrouvée morte, trois autres intoxiquées.

Toujours selon les pompiers, il n'y avait pas de pollution apparente sur l'étang qui se déverse dans un cours d'eau. Un vétérinaire privé était sur place, des prélèvements et mesures ont été réalisés pour en savoir plus. La gendarmerie, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et un élu étaient sur les lieux.